Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Детройт» подписал лучшего бомбардира «Шеллефтео»

06:50
Теги:

«Детройт» объявил о подписании трехлетних контрактов новичка с двумя игроками из Европы. 20-летний нападающий Юнатан Берггрен (33-й номер драфта НХЛ-2018) и 19-летний защитник Эмиль Виро (70-й номер драфта-2020) присоединятся к команде.

В сезоне-2020/21 Берггрен стал лучшим бомбардиром «Шеллефтео» в регулярном чемпионате шведской лиги, набрав 45 (12+33) очков в 49 матчах. Виро в чемпионает Финляндии в составе ТПС набрал 14 (4+10) очков в 53 матчах.

Читайте также

Баста вступился за Моргенштерна: «Что значит: человек — черт? Высказывания Шлеменко настораживают»
В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2
Малинина раскритиковали за фото на Украине с Максаковой
Актер Фархат Абдраимов скончался в Грузии на съемках фильма

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд