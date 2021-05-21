«Детройт» подписал лучшего бомбардира «Шеллефтео»

«Детройт» объявил о подписании трехлетних контрактов новичка с двумя игроками из Европы. 20-летний нападающий Юнатан Берггрен (33-й номер драфта НХЛ-2018) и 19-летний защитник Эмиль Виро (70-й номер драфта-2020) присоединятся к команде.

В сезоне-2020/21 Берггрен стал лучшим бомбардиром «Шеллефтео» в регулярном чемпионате шведской лиги, набрав 45 (12+33) очков в 49 матчах. Виро в чемпионает Финляндии в составе ТПС набрал 14 (4+10) очков в 53 матчах.