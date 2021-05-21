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Кучеров догнал Ковалева в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ

06:39
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в 3-м матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». Россиянин набрал 100-е (38+62) очко за карьеру в Кубке Стэнли. Для Кучерова этот матч стал 93-м в плей-офф НХЛ.

Теперь Кучеров делит с Ковалевым шестое место по очкам в плей-офф НХЛ. Впереди идут Павел Дацюк (113 очков), Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей