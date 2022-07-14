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Сергачев о том, на что потратит 68 млн долларов: «Мойку и кальянную открывать не буду»

Сергачев рассказал, на что потратит деньги по контракту с «Тампой»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, на что потратит заработанные деньги.

В среду, 13 июля 24-летний россиянин подписал контракт на 8 лет и 68 миллионов долларов.

— Куда ты потратишь четыре миллиарда рублей? Я посчитал по курсу.

— Ты плохо почитал, там же налоги. Куда потрачу? Вложу. Каких-то больших трат не намечается. Куда люди в 24 года вкладывают деньги? Самое простое — это недвижимость, никакую мойку и кальянную я не собираюсь открывать, — сказал Сергачев на пресс-конференции.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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