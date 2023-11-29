«Детройт» объявил о подписании Патрика Кейна

Форвард Патрик Кейн подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 35-летним американцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с зарплатой в 2,75 миллиона долларов. Кейн будет выступать под 88-м номером. Форвард находился без клуба по окончании прошлого сезона.

Кейн в прошлом сезоне выступал за «Чикаго», а в марте был обменян в «Рейнджерс». В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в 7 играх набрал 6 очков (1+5).