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Сегодня, 04:49

«Детройт» объявил о подписании Патрика Кейна

Сергей Разин
корреспондент
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Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports

Форвард Патрик Кейн подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 35-летним американцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с зарплатой в 2,75 миллиона долларов. Кейн будет выступать под 88-м номером. Форвард находился без клуба по окончании прошлого сезона.

Кейн в прошлом сезоне выступал за «Чикаго», а в марте был обменян в «Рейнджерс». В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в 7 играх набрал 6 очков (1+5).

Патрик Кейн
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Миннесота» — «Сент-Луис», «Нэшвилл» — «Питтсбург». Расписание матчей 29 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 20 15 5 31
2 Каролина 20 12 8 24
3 Филадельфия 21 11 10 23
4 Вашингтон 18 10 8 22
5 Айлендерс 20 8 12 22
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 21 13 8 27
3 Детройт 20 11 9 25
4 Тампа-Бэй 22 10 12 25
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 19 12 7 26
3 Виннипег 20 12 8 26
4 Сент-Луис 20 11 9 23
5 Нэшвилл 20 10 10 20
6 Аризона 20 9 11 20
7 Миннесота 19 5 14 14
8 Чикаго 19 6 13 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 31
2 Лос-Анджелес 19 13 6 29
3 Ванкувер 22 14 8 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 22 8 14 21
6 Анахайм 21 9 12 18
7 Эдмонтон 20 7 13 15
8 Сан-Хосе 22 5 17 12
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29.11 03:00
Торонто – Флорида
 - : -
29.11 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
29.11 03:30
Филадельфия – Каролина
 - : -
29.11 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
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Нэшвилл – Питтсбург
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Виннипег – Даллас
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Чикаго – Сиэтл
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Эдмонтон – Вегас
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

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 21 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 22 33
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

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И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 22 15
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 21 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 21 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 3 1.35
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 13 1.97

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