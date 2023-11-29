«Детройт» объявил о подписании Патрика Кейна
Форвард Патрик Кейн подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение с 35-летним американцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с зарплатой в 2,75 миллиона долларов. Кейн будет выступать под 88-м номером. Форвард находился без клуба по окончании прошлого сезона.
Кейн в прошлом сезоне выступал за «Чикаго», а в марте был обменян в «Рейнджерс». В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в 7 играх набрал 6 очков (1+5).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|21
|13
|8
|27
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
Результаты / календарь
18.11
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29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
|29.11
|03:00
|
Торонто – Флорида
|- : -
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|29.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|29.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|- : -
|29.11
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97
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