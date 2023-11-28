Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба

Хоккейный агент российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова Шуми Бабаев, заявил, что спортсмен хочет покинуть команду из-за недоверия.

«Чинахов хочет уйти из «Коламбуса», он не чувствует, что ему доверяют. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует», — сказал Шуми Бабаев The Columbus Dispatch.

В этом сезоне он провел 12 матчей в НХЛ, набрав 4 (2+2) очка. Среднее игровое время игрока составило 13:27 за матч.