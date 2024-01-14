«Детройт» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по голу забили Робби Фаббри, Патрик Кейн и Эндрю Копп. За «Кингз» отличились Куинтон Байфилд (дубль) и Пьер-Люк Дюбуа.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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