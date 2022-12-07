Дер-Аргучинцев дебютирует в НХЛ за «Торонто»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Далласом».

В составе «Мэйпл Ливз» в третьем звене выйдет форвард Семен Дер-Аргучинцев, для которого этот матч станет дебютным в НХЛ. Вратарь Илья Самсонов остался в запасе.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (6+12) очков.

Матч «Даллас» — «Торонто» пройдет сегодня и начнется в 4:30 мск.