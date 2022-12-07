Маккиннон из-за травмы пропустит около четырех недель

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон выбыл из строя на четыре недели, сообщается на официальном сайте НХЛ.

У 27-летнего канадца диагностирована травма верхней части тела по итогам матча с «Филадельфией». Также в списке травмированных продолжительное время находится форвард Валерий Ничушкин.

В текущем сезоне Маккиннон провел 23 матча, в которых набрал 34 (8+26) очка.