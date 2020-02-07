Дебютная шайба Летунова помогла «Сан-Хосе» разгромить «Эдмонтон»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:3.

В составе «Шаркс» заброшенной шайбой отличился российский нападающий Максим Летунов. Для 23-летнего форварда это первая шайба в лиге. 1 февраля клуб вызвал Летунова из фарм-клуба.

После этого матча «Сан-Хосе» с 52 очками идет на 13-м месте в Западной конференции, «Эдмонтон» с 62 очками — шестой на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: Ганье — 4 (Нерс, Ямамото), 4:04 — 1:0. Макдэвид — 30 (Нерс), 5:20 — 2:0. Майер — 17 (Бернс, Диллон), 11:01 — 2:1. Кейн — 21 (бол., Бернс, Торнтон), 18:19 — 2:2. Летунов — 1 (Э. Карлссон, Серенсен), 27:07 — 2:3. Ноесен — 5 (Труэ, М. Карлссон), 32:31 — 2:4. Майер — 18 (Лабанк, Власик), 45:05 — 2:5. Бир — 5, 46:33 — 3:5. Лабанк — 13 (Майер, Торнтон), 52:19 — 3:6.

Вратари: Коскинен — Делл.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+10+9) — 31 (15+10+6).

Наши: — - Летунов (8.23/2/0).

7 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.