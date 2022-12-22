Сын Горди Хоу: «Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота»

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом его отца.

«Я не хочу, чтобы Ови забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Я хочу, чтобы это была шайба, достойная хайлайтов. Это будет великолепно для хоккея. Мы будем следовать за Овечкиным», — приводит слова Хоу The Athletic.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

20 декабря Овечкин подарил сыновьям Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.