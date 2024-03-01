«Детройт» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка прервала шестиматчевую победную серию «Ред Уингз».
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.
«Айлендерс» набрали 64 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 72 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|60
|40
|20
|83
|2
|Каролина
|60
|36
|24
|78
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Нью-Джерси
|59
|30
|29
|64
|5
|Айлендерс
|59
|25
|34
|64
|6
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|7
|Питтсбург
|56
|27
|29
|62
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|40
|20
|84
|2
|Бостон
|61
|35
|26
|84
|3
|Торонто
|59
|34
|25
|76
|4
|Детройт
|60
|33
|27
|72
|5
|Тампа-Бэй
|62
|32
|30
|70
|6
|Баффало
|60
|28
|32
|60
|7
|Монреаль
|60
|23
|37
|55
|8
|Оттава
|57
|25
|32
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|62
|36
|26
|81
|2
|Виннипег
|58
|37
|21
|79
|3
|Колорадо
|60
|36
|24
|77
|4
|Нэшвилл
|61
|34
|27
|70
|5
|Сент-Луис
|59
|30
|29
|63
|6
|Миннесота
|60
|28
|32
|62
|7
|Аризона
|59
|23
|36
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|61
|38
|23
|83
|2
|Вегас
|60
|33
|27
|73
|3
|Эдмонтон
|57
|35
|22
|72
|4
|Лос-Анджелес
|58
|29
|29
|68
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|57
|15
|42
|35
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 3 ОТ
|1.03
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 3 Б
|1.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 2
|1.03
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 4
|1.03
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|3 : 5
|1.03
|03:00
|
Бостон – Вегас
|5 : 4
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 1
|1.03
|04:00
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|1.03
|05:00
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|1.03
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
|1.03
|06:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|104
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|60
|98
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|60
|41
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|56
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
Новости