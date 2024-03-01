«Детройт» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» переиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка прервала шестиматчевую победную серию «Ред Уингз».

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Айлендерс» набрали 64 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 72 очка.