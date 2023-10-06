«Сент-Луис» выиграл у «Далласа». Александров набрал 1 очко

«Сент-Луис» переиграл «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ — 4:0. Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе.

Российский нападающий «Блюз» Никита Александров сделал одну результативную передачу.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Далласом» (13 октября), а «Нэшвилл» встретится с «Тампой» (11 октября).