«Даллас» разгромил «Ванкувер»
«Даллас» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Это четвертая победа «Старз» кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Ванкувер» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Голы: Бенн — 3, 7:53 — 1:0. Бенн — 4 (бол., Перри, Хейсканен), 29:59 — 2:0. Хорват — 7 (Факса, Комо, Бозер), 31:24 — 2:1. Федун — 1 (Дикинсон, Каамано), 33:37 — 3:1. Хейсканен — 6 (Даулинг, Сегин), 42:44 — 4:1. Даулинг — 3 (Сегин, Бенн), 43:26 — 5:1. Перри — 3 (Линделл), 48:29 — 6:1.
Вратари: Бишоп — Маркстрем.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 31 (11+10+10) — 33 (8+14+11).
Наши: Гурьянов (13.23/2/+1), Радулов (16.06/0/0) — -.
20 ноября. Даллас. American Airlines Center.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков