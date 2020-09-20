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«Даллас» победил «Тампу»: все голы первого матча финала Кубка Стэнли

08:05
Антон Худобин (слева), Джейми Бенн и Джейсон Дикинсон после победы над «Тампой» (4:1). Фото twitter.com/DallasStars
Антон Худобин (слева), Джейми Бенн и Джейсон Дикинсон после победы над «Тампой» (4:1). Фото twitter.com/DallasStars
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«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе «Звезд» по шайбе забросили Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. У «Молний» отличился форвард Янни Гурд.

Первой звездой матча был признан вратарь «Далласа» Антон Худобин, он отразил 35 бросков по своим воротам.

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