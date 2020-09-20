«Даллас» победил «Тампу»: все голы первого матча финала Кубка Стэнли
08:05
«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе «Звезд» по шайбе забросили Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. У «Молний» отличился форвард Янни Гурд.
Первой звездой матча был признан вратарь «Далласа» Антон Худобин, он отразил 35 бросков по своим воротам.
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