«Даллас» победил «Тампу»: все голы первого матча финала Кубка Стэнли

«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе «Звезд» по шайбе забросили Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. У «Молний» отличился форвард Янни Гурд.

Первой звездой матча был признан вратарь «Далласа» Антон Худобин, он отразил 35 бросков по своим воротам.