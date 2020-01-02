«Даллас» обыграл «Нэшвилл» под открытым небом, Радулов забросил победную шайбу

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла в рамках «Зимней классики» под открытым небом. Победную шайбу забросил российский форвард «Старз» Александр Радулов.

Российский голкипер хозяев Антон Худобин остался в запасе. Еще один россиянин Денис Гурьянов в первом периоде не реализовал буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Голы: Дюшен — 9 (бол., Форсберг, Йоси), 5:46 — 0:1. Фаббро — 4 (бол., Дюшен, Йоси), 7:36 — 0:2. Комо — 5 (Дикинсон, Линделл), 38:52 — 1:2. Янмарк — 5 (бол., Клингберг, Хинтс), 40:58 — 2:2. Радулов — 12 (бол., Клингберг, Бенн), 45:06 — 3:2. Секера — 1 (Факса, Янмарк), 46:35 — 4:2.

Нереализованный буллит: Гурьянов (Д), 8:38 (Вратарь).

Вратари: Бишоп — Ринне (57:29).

Штраф: 21 — 8.

Броски: 35 (8+16+11) — 33 (10+12+11).

Наши: Гурьянов (11.04/2/0), Радулов (15.58/1/0) — -.