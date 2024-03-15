«Даллас» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» набрал 68 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет третьим в Западной конференции — 89 очков.