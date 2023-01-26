«Каролина» выиграла у «Далласа», у Свечникова «-2»
«Каролина» в овертайме обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Андрей Свечников сыграл 18 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника. Его показатель полезности — «-2».
Защитник «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду 13 минут 38 секунд и сделал один бросок по воротам соперника.
«Даллас» лидируте в Западной конференции — 65 очков. «Каролина» идет второй в Восточной конференции — 68 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Каролина» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ахо — 18 (мен., Пеши), 8:46 — 0:1. Джонстон — 13, 10:59 — 1:1. Робертсон — 33, 15:17 — 2:1. Бернс — 8 (Мартинук, Стаал), 24:55 — 2:2. Нечас — 19, 61:34 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Андерсен (Раанта, 20:00).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 21 (6+6+9+0) — 24 (7+10+6+1).
Наши: Гурьянов (13.38/1/0) — Свечников (18.07/2/-2).
26 января. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|30
|17
|68
|2
|Нью-Джерси
|47
|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|49
|20
|29
|48
|8
|Коламбус
|47
|14
|33
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|61
|4
|Баффало
|47
|25
|22
|53
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|47
|19
|28
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|26.01
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|26.01
|05:30
|
Даллас – Каролина
|2 : 3 ОТ
|26.01
|05:30
|
Эдмонтон – Коламбус
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|50
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|22
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24