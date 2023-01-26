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Сегодня, 07:14

«Каролина» выиграла у «Далласа», у Свечникова «-2»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» в овертайме обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников сыграл 18 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника. Его показатель полезности — «-2».

Защитник «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду 13 минут 38 секунд и сделал один бросок по воротам соперника.

«Даллас» лидируте в Западной конференции — 65 очков. «Каролина» идет второй в Восточной конференции — 68 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ахо — 18 (мен., Пеши), 8:46 — 0:1. Джонстон — 13, 10:59 — 1:1. Робертсон — 33, 15:17 — 2:1. Бернс — 8 (Мартинук, Стаал), 24:55 — 2:2. Нечас — 19, 61:34 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Андерсен (Раанта, 20:00).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 21 (6+6+9+0) — 24 (7+10+6+1).

Наши: Гурьянов (13.38/1/0) — Свечников (18.07/2/-2).

26 января. Даллас. American Airlines Center.

Андрей Свечников
Денис Гурьянов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
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Самсонов признан второй звездой матча «Торонто» — «Рейнджерс»

НХЛ: «Торонто» — «Рейнджерс», «Эдмонтон» — «Коламбус» и другие матчи 26 января
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 50 25 25 56
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Колорадо 46 26 20 55
4 Миннесота 46 25 21 54
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 29 20 61
2 Лос-Анджелес 50 27 23 60
3 Сиэтл 46 27 19 59
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 47 19 28 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 48 14 34 33
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31.01
26.01 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 1
26.01 03:00
Торонто – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
26.01 05:30
Даллас – Каролина
 2 : 3 ОТ
26.01 05:30
Эдмонтон – Коламбус
 - : -
26.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 69
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 37
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 50 33
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 22 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 37 2.24
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