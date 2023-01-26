Самсонов признан второй звездой матча «Торонто» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи стал российский голкипер Илья Самсонов. 25-летний россиянин отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан нападающий Митчелл Марнер, забросивший победную шайбу в овертайме. Замкнул тройку лучших защитник Тимоти Лильегрен, который набрал 2 (1+1) очка.