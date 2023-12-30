«Даллас» переиграл «Чикаго»
«Даллас» в овертайме обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Роопе Хинтц.
«Даллас» с 46 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет предпоследним — 24 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Т. Джонсон — 8 (Бовилье, Дикинсон), 7:56 — 0:1. Гуттман — 3 (Райхель, Мерфи), 10:56 — 0:2. Хинтц — 12 (бол., Павелски, Бенн), 11:49 — 1:2. Павелски — 14 (Лундквист, Харли), 29:03 — 2:2. Хинтц — 13 (Робертсон), 29:23 — 3:2. Бенн — 6 (Джонстон, Дадонов), 42:10 — 4:2. Дикинсон — 12 (Власик, Гуттман), 48:58 — 4:3. Т. Джонсон — 9 (бол., Курашев, Корчински), 57:24 — 4:4. Хинтц — 14 (Робертсон, Хейсканен), 64:52 — 5:4.
Вратари: Уэджвуд (64:52) — Мразек (64:52).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (12+16+4+3) — 29 (8+7+14+0).
Наши: Дадонов (15.11/1/0) — -.
30 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|34
|24
|10
|49
|2
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|3
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|4
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|5
|Нью-Джерси
|34
|19
|15
|40
|6
|Вашингтон
|33
|17
|16
|39
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|37
|12
|25
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|35
|21
|14
|44
|3
|Торонто
|33
|17
|16
|41
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|3
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|4
|Нэшвилл
|36
|19
|17
|39
|5
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|35
|18
|17
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|30.12
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|2 : 6
|30.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|4 : 3
|30.12
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|6 : 5 ОТ
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|30.12
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|1 : 2
|30.12
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|30.12
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|30.12
|22:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|33
|48
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|29
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1