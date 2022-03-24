Дадонов принял участие в тренировке «Вегаса»

Нападающий Евгений Дадонов вернулся в расположение «Вегаса». Российский форвард принял участие в тренировке команды, сообщает журналист Бен Готц.

Ранее Национальная хоккейная лига объявила недействительной сделкой по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм».

Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

Контракт россиянина, в котором есть ограничение на количество обменов, был заключен им 2020 году. Данный договор рассчитан до 2023 года, по нему зарплата Дадонова составляет 5 миллионов долларов за сезон.