Чинахов признан второй звездой матча с «Бостоном», Воронков — третья звезда

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:2).

22-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан вратарь «Блю Джэкетс» Спенсер Мартин, отразивший 31 бросок из 33. Третья звезда — форвард Дмитрий Воронков, забивший первый гол в матче.

В текущем сезоне Чинахов провел 12 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. У Воронкова 10 (4+6) очков в 17 играх.