Бобровский сделал 40-й шатаут в карьере и стал 4-м российским вратарем в НХЛ по этому показателю

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 20 бросков в победном матче с «Оттавой» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сделал 40-й шатаут в карьере в североамериканской лиге.

Бобровский стал 4-м российским вратарем с этим показателем. Лидирует в списке Евгений Набоков (59 шатаутов), далее идет Николай Хабибулин (46). Бобровский замыкает тройку вместе с Семеном Варламовым (40).

Больше 30 шатаутов за карьеру в НХЛ сделали Илья Брызгалов (34) и Андрей Василевский («Тампа», 32).