Форвард «Оттавы» Ткачук спровоцировал массовую драку в матче с «Флоридой» — штраф получили все игроки на льду

«Флорида» на выезде разгромила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0.

В третьем периоде произошла массовая драка, в результате которой по 10 минут штрафа получили все игроки, находившиеся на льду.

Зачинщиком стал форвард «Сенаторз» Брэди Ткачак, который после нереализованного выхода один на один с вратарем «Пантэрз» Сергеем Бобровским не убрал клюшку, а ударил ею голкипера. За Бобровского заступились одноклубники, после чего на льду началась массовая драка.

В общей сложности команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени — 84 у «Оттавы» и 83 у «Флориды».

Вратарь гостей Сергей Бобровский сделал шатаут, который стал для него 40-м в карьере.