Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбургом»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Питтсбург» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 35-летний россиянин 26 из 27 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан форвард Эту Луостаринен, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Антон Лунделл, сделавший две голевые передачи.
Положение команд
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|2
|Филадельфия
|26
|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|24
|13
|11
|27
|7
|Питтсбург
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|11
|15
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|9
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|17
|8
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|14
|11
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|4
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|13
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|12
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|15
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|27
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|16
|24
|8
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|21
|10
|11
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|25
|13
|12
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|26
|13
|13
|27
|7
|Миннесота
|24
|9
|15
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
Результаты / календарь
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14.12
|9.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|3 : 1
|9.12
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|5 : 2
|9.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|9.12
|21:00
|
Бостон – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|26
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84
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