Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Питтсбург» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 35-летний россиянин 26 из 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан форвард Эту Луостаринен, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Антон Лунделл, сделавший две голевые передачи.