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Сегодня, 06:29

Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Питтсбург» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 35-летний россиянин 26 из 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан форвард Эту Луостаринен, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Антон Лунделл, сделавший две голевые передачи.

Сергей Бобровский. «Питтсбург» проиграл «Флориде». Бобровский сделал 26 сэйвов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Филадельфия 26 14 12 30
3 Айлендерс 25 11 14 29
4 Каролина 26 14 12 29
5 Вашингтон 23 12 11 27
6 Нью-Джерси 24 13 11 27
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 29 9 20 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 17 8 37
2 Флорида 26 16 10 34
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 25 15 10 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 25 13 12 28
5 Нэшвилл 26 14 12 28
6 Сент-Луис 26 13 13 27
7 Миннесота 24 9 15 22
8 Чикаго 25 8 17 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 27 17 10 35
4 Калгари 26 11 15 25
5 Сиэтл 27 8 19 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
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14.12
9.12 03:00
Флорида – Питтсбург
 3 : 1
9.12 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 5 : 2
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Эдмонтон – Миннесота
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Бостон – Аризона
 - : -
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