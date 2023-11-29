«Чикаго» на своем льду обыграл «Сиэтл»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Сиэтл» со счетом 4:3.

В составе «Блэкхокс» отличились Борис Катчак, Джейсон Дикинсон, Тайлер Джонсон и Маккензи Энтвистл. У «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенирс, Александр Веннберг и Тай Картье.

После этого матча «Чикаго» с 14 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 21 очком — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сиэтл» — 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Голы: Катчук — 2 (Донато, Джонс), 8:54 — 1:0. Дикинсон — 7 (Филлипс, Андерсон), 10:23 — 2:0. Бенайерс — 4 (Маккэн), 14:43 — 2:1. Веннберг — 3 (мен., Ларссон, Грубауэр), 19:23 — 2:2. Т. Джонсон — 6 (Рэддиш, Райхель), 24:22 — 3:2. Энтвистл — 2 (Андерсон), 30:43 — 4:2. Картье — 4 (Бенайерс), 46:51 — 4:3.

Вратари: Мразек — Грубауэр.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 23 (10+10+3) — 36 (14+10+12).

Наши: — .

29 ноября. Чикаго. United Center.