«Чикаго» на своем льду обыграл «Сиэтл»
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Сиэтл» со счетом 4:3.
В составе «Блэкхокс» отличились Борис Катчак, Джейсон Дикинсон, Тайлер Джонсон и Маккензи Энтвистл. У «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенирс, Александр Веннберг и Тай Картье.
После этого матча «Чикаго» с 14 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 21 очком — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сиэтл» — 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Голы: Катчук — 2 (Донато, Джонс), 8:54 — 1:0. Дикинсон — 7 (Филлипс, Андерсон), 10:23 — 2:0. Бенайерс — 4 (Маккэн), 14:43 — 2:1. Веннберг — 3 (мен., Ларссон, Грубауэр), 19:23 — 2:2. Т. Джонсон — 6 (Рэддиш, Райхель), 24:22 — 3:2. Энтвистл — 2 (Андерсон), 30:43 — 4:2. Картье — 4 (Бенайерс), 46:51 — 4:3.
Вратари: Мразек — Грубауэр.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 23 (10+10+3) — 36 (14+10+12).
Наши: — .
29 ноября. Чикаго. United Center.
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|16
|8
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|В
|П
|О
|1
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|22
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|8
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|2
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|7
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|5
|17
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|03:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 1 Б
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|5 : 4
|29.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|3 : 1
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|29.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|0 : 2
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|4 : 3
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 1
|29.11
|06:00
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Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
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Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
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Тампа-Бэй
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|15
|И
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|1
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|1.35
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