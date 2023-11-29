«Филадельфия» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ 29 ноября 2023 года

«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 26 очками в 21 матче, «Филадельфия» идет на восьмой строчке с 23 очками в 22 играх.

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