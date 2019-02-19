"Чикаго" победил "Оттаву". Команды забросили 15 шайб, Дебринкэт набрал 5 очков

"Чикаго" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:7. Нападающий "Блэкхокс" Алекс Дебринкэт сделал в этой игре хет-трик и 2 результативные передачи.

Форвард "Чикаго" Патрик Кейн набрал 3 (1+2) очка. Он продлил свою результативную серию до 18 матчей.

Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на площадке 15 минут и сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Оттава" - 8:7 (5:4, 2:1, 1:2)

Голы: Райан - 13 (бол., Дюшен, Дзингел), 2:06 - 0:1. Балцерс - 3 (Тирни, Бедкер), 2:40 - 0:2. Дебринкэт - 30 (бол., Тэйвз, Кейн), 3:54 - 1:2. Дебринкэт - 31 (Кахун, Стром), 5:07 - 2:2. Уайт - 12, 7:55 - 2:3. Кейн - 36 (Кит), 12:36 - 3:3. Стром - 15 (Кит), 13:22 - 4:3. Саад - 20 (Сикура, Анисимов), 14:53 - 5:3. Стоун - 28 (Ткачак, Уайт), 17:46 - 5:4. Уайт - 13 (Ткачак, Стоун), 21:32 - 5:5. Дебринкэт - 32 (Стром), 28:19 - 6:5. Форслинг - 3 (Саад, Дебринкэт), 30:31 - 7:5. Тэйвз - 28 (бол., Дебринкэт, Кейн), 43:51 - 8:5. Шабо - 12 (Сиси, Дюшен), 49:01 - 8:6. Шабо - 13 (Пажо, Пяйярви-Свенссон), 54:43 - 8:7.

Вратари: Делиа (Уорд, 7:55) - Нильссон (Андерсон, 13:22, 48:56 - 49:01, 58:20).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 42 (15+16+11) - 38 (16+12+10).

Наши: Анисимов (14.59/1/-1) - -.

19 февраля. Чикаго. United Center.