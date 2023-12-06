«Баффало» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 31 очком в 24 матчах, «Баффало» идет на 14-й строчке с 22 очками в 26 играх.

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