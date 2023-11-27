Чибриков забросил восьмую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков забросил шайбу.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 16 матчей в АХЛ, в которых набрал 17 (8+9) очков.