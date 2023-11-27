Свечников признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2).

23-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забив победный гол. Второй звездой признан защитник Брейди Скжей, забросивший одну шайбу. Третья звезда — форвард Йеспери Котканиеми, у которого один гол.

В текущем сезоне Свечников провел 12 матчей в НХЛ, в которых набрал 9 (1+9) очков.