Чибриков — о дебютной шайбе в НХЛ: «Это как мечта, с которой жил каждый день»

Форвард «Виннипега» Никита Чибриков поделился впечатлениями от заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:2).

«Это как мечта, о которой думаешь с первых шагов на льду и живешь с ней каждый день. Моя семья смотрела матч из России, потому что сейчас очень сложно путешествовать. Я думаю, это было бы около 30 часов полета. Первая эмоция — это что-то вроде того, во что сложно поверить. В следующей смене ты думаешь о том, что ты сделал. Да, это действительно хорошо, просто невероятно», — приводит слова Чибрикова официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин провел дебютный матч в НХЛ и был признан первой звездой встречи.