Четыре российских хоккеиста выбраны в седьмом раунде драфта НХЛ

Завершился седьмой раунд драфта НХЛ-2019. По его итогам выбраны четверо российских хоккеистов:

- нападающий "Автомобилиста" Кирилл Тютяев ("Детройт", 190-й номер);

- форвард "Локомотива" Максим Денежкин ("Эдмонтон", 193-й номер);

- нападающий "Спартака" Михаил Шалагин ("Тампа-Бэй", 198-й номер);

- вратарь московского "Динамо" Вадим Жеренко ("Сент-Луис", 208-й номер).

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