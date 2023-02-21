Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон среди защитников

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Защитник «Виннипега» Джош Моррисси обновил рекорд клуба (с учетом франшизы «Атланты») по очкам за сезон среди игроков обороны.

На счету 27-летнего канадца 58 (11+47) очков в 57 матчах. Ранее рекорд принадлежал Дастину Бафлину — 56 (20+36) очков в сезоне-2013/14.

Моррисси был выбран «Джетс» на драфте НХЛ-2013 под общим 13-м номером.