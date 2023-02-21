Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон среди защитников
Защитник «Виннипега» Джош Моррисси обновил рекорд клуба (с учетом франшизы «Атланты») по очкам за сезон среди игроков обороны.
На счету 27-летнего канадца 58 (11+47) очков в 57 матчах. Ранее рекорд принадлежал Дастину Бафлину — 56 (20+36) очков в сезоне-2013/14.
Моррисси был выбран «Джетс» на драфте НХЛ-2013 под общим 13-м номером.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|56
|37
|19
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|58
|23
|35
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|57
|17
|40
|41
Результаты / календарь
10.02
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24.02
25.02
26.02
|21.02
|00:00
|
Калгари – Филадельфия
|3 : 4
|21.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|4 : 0
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|2 : 4
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|1 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20
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