Cамсонов вернулся к тренировкам «Вашингтона»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вернулся к тренирвоочным занятиям, сообщает в своем Twitter журанлист Том Гулитти. Голкипер пару дней назад получил травму нижней части тела после броска одноклубника Александра Овечкина.

Нападающий сильно бросил по воротам и попал в шлем Самсонова, который слетел с головы. После этого Илье пришлось отправиться в больницу. Он пропустил матч с «Лос-Анджелесом».

В этом сезоне 22-летний Самсонов провел 21 матч, в которых пропустил 44 шайбы. Его коэффициент надежности составляет 92,3.