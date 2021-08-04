«Нью-Джерси», «Рейнджерс» и «Айлендерс» претендуют на Тарасенко

«Сент-Луис» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко. Но 29-летнего россиянина претендуют «Нью-Джерси», «Рейнджерс» и «Айлендерс», утверждает журналист Давид Паньотта.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.

Ранее генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг подтвердил, что Тарасенко запросил обмен через своего агента Пола Теофаноса. Это произошло через два дня после завершения сезона «Блюз».

Сообщалось, что Тарасенко хотел обмена в том числе из-за того, как медицинский персонал «Блюзменов» решал проблему с его двумя первыми операциями на плече.

За последние два сезона из-за травмы плеча Тарасенко принял участие в 34 матчах регулярного сезона, а с конца чемпионата 2017-18 перенес три операции. В этом сезоне он сыграл 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он забил два гола.