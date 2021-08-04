«Аризона» подписала экс-форварда «Вашингтона» Бойда

«Аризона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом Трэвисом Бойдом.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон и является односторонним. Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

Минувший сезон Бойд начал в «Торонто», а завершил в «Ванкувере», куда попал через драфт отказов. В его активе 10 (5+5) очков в 39 матчах регулярного чемпионата.

Ранее игрок выступал за «Вашингтон». В победном для клуба плей-офф Кубка Стэнли-2018 сыграл один матч.