«Аризона» подписала экс-форварда «Вашингтона» Бойда
08:14
«Аризона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом Трэвисом Бойдом.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон и является односторонним. Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.
Минувший сезон Бойд начал в «Торонто», а завершил в «Ванкувере», куда попал через драфт отказов. В его активе 10 (5+5) очков в 39 матчах регулярного чемпионата.
Ранее игрок выступал за «Вашингтон». В победном для клуба плей-офф Кубка Стэнли-2018 сыграл один матч.
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