Бьюгстэд выбыл до конца сезона

Нападающий «Питтсбурга» Ник Бьюгстэд пропустит остаток текущего сезона, сообщается в официальном Twitter команды. Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд заявил, что у 27-летнего форварда возникли осложнения в связи со старой травмой, хоккеист перенес операцию.

В 13 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 2 (1+1) очка. Нынешний сезон возобновится с плей-офф. 24 команды сыграют в двух городах без зрителей.