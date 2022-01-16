Будро: «Как сдержать Овечкина? Попросить его не выходить на лед»

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро дал прогноз, сможет ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Он будет играть до тех пор, пока не побьет его, вот что я вам скажу. Так что ответ «да». Что ставит его в другую категорию или в категорию с легендами — это его желание сделать это.

Как сдержать Овечкина? Прежде всего попросить его не выходить на лед», — цитирует Будро в Twitter журналист Том Гулитти.

В настоящий момент Овечкин имеет на своtм счету 755 шайб в НХЛ, у Гретцки — 894 гола.