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Сегодня, 21:05

Будро: «Как сдержать Овечкина? Попросить его не выходить на лед»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро дал прогноз, сможет ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Он будет играть до тех пор, пока не побьет его, вот что я вам скажу. Так что ответ «да». Что ставит его в другую категорию или в категорию с легендами — это его желание сделать это.

Как сдержать Овечкина? Прежде всего попросить его не выходить на лед», — цитирует Будро в Twitter журналист Том Гулитти.

В настоящий момент Овечкин имеет на своtм счету 755 шайб в НХЛ, у Гретцки — 894 гола.

Александр Овечкин
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Брюс Будро
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 37 10 27 24
Результаты / календарь
6.01
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20.01
21.01
16.01 02:00
Флорида – Коламбус
 9 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Оттава
 - : -
16.01 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 0
16.01 03:00
Сент-Луис – Торонто
 5 : 6
16.01 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 3 : 1
16.01 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3
16.01 04:30
Чикаго – Анахайм
 3 : 0
16.01 05:00
Аризона – Колорадо
 0 : 5
16.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 4 : 6
16.01 06:00
Калгари – Вегас
 - : -
16.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 1 : 3
16.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 1 : 2 ОТ
16.01 22:00
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
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