Тарасенко сможет сыграть против «Нэшвилла»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что нападающий Владимир Тарасенко сможет сыграть в ближайшем матче команды против «Нэшвилла», информирует журналист Джереми Рутерфорд.

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко 6 января был помещен в ковид-список.

Отметим, что в ковид-протокле остается другой нападающий «Сент-Луиса» — Павел Бучневич.