Главный тренер «Ванкувера» сравнил Овечкина с героем комиксов

Главный тренер «Ванкувера», бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро высоко отозвался о нападающем «Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Чем сильнее ты стараешься его ударить, тем страшнее он становится. Он как Халк (герой комиксов — прим. «СЭ»). Он становится только злее и сильнее. Ты не хочешь будить такого игрока», — приводит слова Будро журналист Том Гулитти.

В активе Овечкина 25 шайб в текущем сезоне. Капитан столичного клуба в 16-й раз за карьеру в НХЛ забил минимум 25 голов в одном регулярном чемпионате