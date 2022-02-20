Бучневич признан первой звездой матча против «Торонто»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:3).

26-летний россиянин стал автором дубля. Второй звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер, третья звезда — форвард «блюзменов» Давид Перрон.

В текущем сезоне Бучневич провел 43 матча, в которых набрал 45 (18+27) очков.