«Оттава» в овертайме уступила «Бостону», у Зуба результативная передача

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Бостону» со счетом 2:3.

В составе «Сенаторз» отличились Тим Штюцле с передачи Артема Зуба, а также Ник Холден. У «Брюинз» шайбы на счету Джейка Дебраска, Брендон Карло и Давид Пастрняк.

После этого матча «Оттава» с 41 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 60 очками — на восьмой строчке.