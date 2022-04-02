Бучневич оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

«Сент-Луис» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Счет стал 4:5.

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него это вторая шайба в этой встрече.

Всего в этом сезоне 26-летний россиянин забросил 23 шайбы, установив личный рекорд результативности.