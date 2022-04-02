Кучеров признан третьей звездой матча «Тампа» — «Чикаго»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Чикаго» (5:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой матча признан российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился двумя голевыми передачами и дости отметки в 40 очков за сезон.

Второй звездой стал форвард Росс Колтон, который набрал 3 (2+1) очка. Возглавил тройку Ник Пол, сделавший две голевые передачи.