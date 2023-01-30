Бриндамор о победе над «Бостоном»: «Это лучшая команда прямо сейчас»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:1).

«Мы знаем, что это лучшая команда прямо сейчас, они обгоняют всех. Они играли прошлой ночью, и мы пытались их поймать. Мы играли дома с хорошей публикой, и я думаю, что мы точно заслужили это», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Каролина» продлила серию побед до пяти матчей и с 72 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 81 очком — на первой строчке