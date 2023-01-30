Самсонов: «Хорошая победа над бывшей командой»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).

«Хорошая победа над бывшей командой. Большая нагрузка? Иногда тяжело, но тренеры меня так поддерживают. Я рад, что Райлли удалось забить гол. Он так сильно работает на тренировке», — приводит слова Самсонова журналист Майк Стивенс.

25-летний россиянин отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой встречи.

После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 70 очками — на третьей строчке.