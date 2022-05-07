Бриндамор: «Кочетков сегодня был в порядке, его нельзя винить ни в одной из пропущенных шайб»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поддержал российского вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова после поражения в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:4).

«Кочетков сегодня был хорош. Его нельзя винить ни в одной из пропущенных шайб. Там были либо подправления, либо отличные броски с правильных точек в исполнении лучших игроков соперника.

Лидеры должны играть лучше, все просто. Мы знаем, в чем наша проблема. Мы провели приличный первый период, но затем у нас не задалась игра в большинстве, после чего соперник получил импульс. Если слишком долго смотреть на лучших хоккеистов «Бостона», то они заставят тебя поплатиться за это. Так сегодня и произошло», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бриндамора.

«Каролина» ведет в серии с «Бостоном» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится завтра, 8 мая, начало — в 19.30 (мск).