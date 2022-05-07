Зукарелло о голе Капризова из-за ворот: «Кирилл из тех, кто найдет способ забросить откуда угодно»

Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло похвалил своего партнера по команде Кирилла Капризова за гол в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:1).

В начале первого периода россиянин не смог реализовать выход один на один с вратарем, но сохранил шайбу и нанес бросок из-за ворот. После этого шайба попала в голкипера «Сент-Луиса», а затем — в ворота.

«Он плохо убежал один на один, не так, как я учил (смеется). На самом деле, все получилось здорово. Кирилл — один из тех, кто найдет способ забросить откуда угодно. Для нас тут нет ничего нового», — сказал на послематчевой пресс-конференции Зуккарелло.

«Миннесота» ведет в серии с «Сент-Луисом» со счетом 2-1. Четвертый матч серии состоится завтра, 8 мая. Начало — в 23.30 (мск).