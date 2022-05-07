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Сегодня, 09:00

Зукарелло о голе Капризова из-за ворот: «Кирилл из тех, кто найдет способ забросить откуда угодно»

Зуккарелло похвалил Капризова за гол из-за ворот в третьем матче серии с «Сент-Луисом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло похвалил своего партнера по команде Кирилла Капризова за гол в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:1).

В начале первого периода россиянин не смог реализовать выход один на один с вратарем, но сохранил шайбу и нанес бросок из-за ворот. После этого шайба попала в голкипера «Сент-Луиса», а затем — в ворота.

«Он плохо убежал один на один, не так, как я учил (смеется). На самом деле, все получилось здорово. Кирилл — один из тех, кто найдет способ забросить откуда угодно. Для нас тут нет ничего нового», — сказал на послематчевой пресс-конференции Зуккарелло.

«Миннесота» ведет в серии с «Сент-Луисом» со счетом 2-1. Четвертый матч серии состоится завтра, 8 мая. Начало — в 23.30 (мск).

Кирилл Капризов провел победный гол в&nbsp;матче &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo; (1:5). Капризов обманул вратаря! Российский нападающий забил броском из-за ворот и принес команде победу

Кирилл Капризов
Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
2 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 1
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 1
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Бостон
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6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
7.05 02:00
Бостон – Каролина
 4 : 2
7.05 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 2 : 5
7.05 04:30
Сент-Луис – Миннесота
 1 : 5
7.05 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 8
7.05 20:00
Вашингтон – Флорида
 - : -
7.05 23:30
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 6
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 3 6
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 3 4
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 3 3
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 1 0
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 0.5
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 2 0.51
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