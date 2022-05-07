Во время матча «Бостон» — «Каролина» судью на скамейке штрафников придавило упавшим стеклянным ограждением
Во время третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» — «Бостон» (2:4) на судью Джо Фоули, находившегося на скамейке штрафников, упало стеклянное ограждение.
Инцидент произошел во второй половине второго периода. Болельщики активно вели себя рядом с ограждением, из-за этого одна стеклянная панель отсоединилась и упала на арбитра.
Судье оказали медицинскую помощь на скамейке штрафников, после чего доставили в Главный госпиталь Массачуссетса для обследования. Как утверждает ESPN, Фоули был без сознания, когда его увозили с площадки на носилках.
«Мы слышали, что с ним все хорошо, у него все будет в порядке», — сказал форвард «Бостона» Давид Пастрняк после матча.
Во время игры также пострадал один из лайнсменов, Джонни Мюррей. Во время паузы один из представителей персонала арены, отвечающий за уборку снега, сбил арбитра с ног. Мюррей смог продолжить работу на матче.
«Каролина» ведет в серии с «Бостоном» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится завтра, 8 мая. Начало — в 19.30 (мск).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
|2 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 1
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|7.05
|02:00
|
Бостон – Каролина
|4 : 2
|7.05
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 5
|7.05
|04:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 5
|7.05
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 8
|7.05
|20:00
|
Вашингтон – Флорида
|- : -
|7.05
|23:30
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|3
|3
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|1
|0
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|0.5
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|2
|0.51