Во время матча «Бостон» — «Каролина» судью на скамейке штрафников придавило упавшим стеклянным ограждением

Во время третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» — «Бостон» (2:4) на судью Джо Фоули, находившегося на скамейке штрафников, упало стеклянное ограждение.

Инцидент произошел во второй половине второго периода. Болельщики активно вели себя рядом с ограждением, из-за этого одна стеклянная панель отсоединилась и упала на арбитра.

Судье оказали медицинскую помощь на скамейке штрафников, после чего доставили в Главный госпиталь Массачуссетса для обследования. Как утверждает ESPN, Фоули был без сознания, когда его увозили с площадки на носилках.

«Мы слышали, что с ним все хорошо, у него все будет в порядке», — сказал форвард «Бостона» Давид Пастрняк после матча.

Во время игры также пострадал один из лайнсменов, Джонни Мюррей. Во время паузы один из представителей персонала арены, отвечающий за уборку снега, сбил арбитра с ног. Мюррей смог продолжить работу на матче.

«Каролина» ведет в серии с «Бостоном» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится завтра, 8 мая. Начало — в 19.30 (мск).