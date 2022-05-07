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Сегодня, 09:32

Во время матча «Бостон» — «Каролина» судью на скамейке штрафников придавило упавшим стеклянным ограждением

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Во время третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» — «Бостон» (2:4) на судью Джо Фоули, находившегося на скамейке штрафников, упало стеклянное ограждение.

Инцидент произошел во второй половине второго периода. Болельщики активно вели себя рядом с ограждением, из-за этого одна стеклянная панель отсоединилась и упала на арбитра.

Судье оказали медицинскую помощь на скамейке штрафников, после чего доставили в Главный госпиталь Массачуссетса для обследования. Как утверждает ESPN, Фоули был без сознания, когда его увозили с площадки на носилках.

«Мы слышали, что с ним все хорошо, у него все будет в порядке», — сказал форвард «Бостона» Давид Пастрняк после матча.

Во время игры также пострадал один из лайнсменов, Джонни Мюррей. Во время паузы один из представителей персонала арены, отвечающий за уборку снега, сбил арбитра с ног. Мюррей смог продолжить работу на матче.

«Каролина» ведет в серии с «Бостоном» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится завтра, 8 мая. Начало — в 19.30 (мск).

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
2 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 1
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 1
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Бостон
0 - 0
2 - 1
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
7.05 02:00
Бостон – Каролина
 4 : 2
7.05 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 2 : 5
7.05 04:30
Сент-Луис – Миннесота
 1 : 5
7.05 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 8
7.05 20:00
Вашингтон – Флорида
 - : -
7.05 23:30
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 6
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 3 6
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 3 4
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 3 3
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 1 0
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 0.5
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 2 0.51
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