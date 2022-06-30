Брайн Берк рассказал о переговорах с Малкиным и Летангом: «Скоро история дойдет до апогея»

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Брайан Берк рассказал о переговорах с Крисом Летангом и Евгением Малкиным по новым контрактам.

«Мы хотим подписать новые контракты с обоими игроками... но они должны вернуться на условиях, которые имеют смыс. А если нет, то они не вернутся. Мы приложили решительные усилия, чтобы встретиться и подписать контракт с Крисом Летангом. Меньше решимости с Малкиным только потому, что должны знать, сколько денег у нас есть, и нужно собрать эту головоломку. Так что есть прямые разговоры с агентом Малкина, но менее интенсивные.

Здесь должна быть какая-то последовательность. Один должен подписать, а затем другой или, может быть, ни один из них. Но скоро история дойдет до апогея", — сказал Берк на шоу Джеффа Марека.

Если сторонам не удастся договориться, то Малкин и Летанг могут стать неограниченно свободными агентами 13 июля.